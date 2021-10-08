Очільник польського уряду зазначив, що вступ Польщі та країн Центральної Європи до ЄС є одноєю з найбільш важливих подій останніх десятиліть.

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Ми всі на цьому виграли. Тому я ясно говорю: місце Польщі є і буде в європейській сім'ї народів,

– наголосив Матеуш Муравецький.

Прем'єр також пояснив, що рішення Конституційного суду підтвердило те, що в буквальному сенсі випливає зі змісту Конституції. Тобто конституційне право має перевагу над іншими джерелами права.

"Ми не непрохані гості", – Муравецький

"У нас ті ж права, що і в інших. Ми хочемо, щоб ці права поважали. Ми не є в Євросоюзі непроханим гостем. І тому не згодні з тим, щоб нас розглядали як країну другого сорту", – продовжив він.

Ми хочемо спільноти поваги, а не Асоціації рівних і рівноправних. Це теж наша спільнота, наш союз. Такий союз ми хочемо, і такий союз будемо і далі створювати,

– додав глава уряду.

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Суперечності між Польщею і ЄС: коротко