Глава польского правительства отметил, что вступление Польши и стран Центральной Европы в ЕС является одним из наиболее важных событий последних десятилетий.

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Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов,

– отметил Матеуш Моравецький.

Премьер также пояснил, что решение Конституционного суда подтвердило то, что в буквальном смысле следует из содержания Конституции. То есть конституционное право имеет преимущество перед другими источниками права.

"Мы не незваные гости", - Моравецкий

"У нас те же права, что и у других. Мы хотим, чтобы эти права уважали. Мы не являемся в Евросоюзе незваным гостем. И поэтому не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта", – продолжил он.

Мы хотим сообщества уважения, а не Ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Такой союз мы хотим, и такой союз будем и дальше создавать,

– добавил глава правительства.

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