Европейский суд обязал Польшу прекратить работу этого органа. В то же время об отказе платить деньги 28 октября заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.
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Польша отказывается платить штраф Евросоюзу
Польское государство не может преклониться перед беззаконием. Будь то незаконные штрафы в отношении Турова... или штраф за изменения в судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого (местная валюта – 24 канал),
– заверил министр.
Он заявил, что предписания Европейского суда – незаконны. Варшава настояла на том, что у суда нет власти над ее судебной системой и игнорирует его постановления.
Перед этим, 27 октября, суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро из-за отказа Варшавы выполнять решение, касающееся реформы судебной системы страны.
Этот штраф начисляется каждый день, пока не прекратится деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда в Польше. Ее работа несовместима с нормами ЕС касательно независимости и беспристрастности судебной власти. Так как дисциплинарная палата Верховного суда может принимать меры против судей вплоть до отстранения их от должности.
Кратко о конфликте между Польшей и ЕС из-за судебной реформы
- В начале октября 2021 года глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше. Речь идет о деньгах из бюджета Евросоюза. Это произошло после решения Конституционного суда Польши о признании преимущества национального законодательства европейскому праву.
- В феврале 2020 года в Польше был принят закон, по которому могут наказывать судей, которые подвергают сомнению законность решений или кадровые назначения. В ЕС заявили, что страна нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.
- Не первый год между Польшей и ЕС продолжаются обсуждения и споры по поводу судебной системы. В декабре 2019 года речь даже шла о рисках исключения Польши из ЕС. Однако польские власти этот риск отрицают.