Соответствующий приговор вынесли во время заседания в среду, 27 октября. Его служители Фемиды объяснили необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Евросоюза, а также ценностям, на которых он основан".

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В то же время в решении отмечается, что нужно также прекратить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС относительно независимости и беспристрастности судебной власти.

Кроме этого, суд постановил, что отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши после того, как польский конституционный суд признал приоритет законодательства своего государства над законами Евросоюза.

Обратите внимание! Признание польским судом верховенства законов страны над законодательством ЕС может остановить финансирование проектов Польши из общего бюджета Европейского Союза.

Противоречия между Польшей и ЕС: кратко