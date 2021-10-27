Відповідний вирок винесли під час засідання у середу, 27 жовтня. Його служителі Феміди пояснили необхідністю уникнути "серйозної та непоправної шкоди правопорядку Євросоюзу, а також цінностям, на яких він заснований".

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Водночас у рішенні зазначається, що потрібно також припинити діяльність дисциплінарної палати Верховного суду. Її робота несумісна з нормами ЄС щодо незалежності та неупередженості судової влади.

Окрім цього, суд ухвалив, що окремі положення законодавства ЄС несумісні із конституцією Польщі після того, як польський конституційний суд визнав пріоритет законодавства своєї держави над законами Євросоюзу.

Зверніть увагу! Визнання польським судом верховенства законів країни над законодавством ЄС може зупинити фінансування проєктів Польщі зі спільного бюджету Європейського Союзу.

Суперечності між Польщею і ЄС: коротко