По словам Матеуша Моравецкого, Польша оказывает другую важную помощь. Поэтому истребители МиГ-29 не будут отправлены.

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Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов,

– сказал премьер.

Он добавил, что все польские самолеты МиГ-29 находятся на своих базах. Они маркированы знаком военно-воздушных сил Польши в цвете красно-белого государственного флага.

Что этому предшествовало

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что ведет переговоры с США и Польшей о предоставлении Украине истребителей. 6 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США дали "зеленый свет" на поставку оружия Украине.

По данным СМИ, Польша якобы готова предоставить Украине истребители, однако в обмен на это просила, чтобы США усилили ее авиацию. Сначала в Белом доме колебались.

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