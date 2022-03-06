Да, сегодня инициативу поддержали в Варшаве. Соответствующие кадры распространил в своем телеграм-канале Алексей Гончаренко.
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Как прошла акция
На улицы Варшавы вышли тысячи демонстрантов из Польши, большинство из них вынужденно перемещенные граждане Украины.
Демонстранты выкрикивали фразу, ставшую символом борьбы украинского народа: "Русский военный корабель – иди на*уй", кроме того, можно было услышать легендарное "Путин – х*йло".
Смотрите видео с митинга в Варшаве
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