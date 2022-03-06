Так, сьогодні ініціативу підтримали у Варшаві. Відповідні кадри поширив у своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко.

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Як пройшла акція

На вулицях Варшави вийшли тисячі демонстрантів із Польщі, більшість із них – вимушено переміщені громадяни України.

Демонстранти вигукували фразу, яка стала символом боротьби українського народу: "Рускій воєнний корабль – іді на*уй", крім того, можна було почути легендарне "Путін – х*йло".

Дивіться відео з мітингу у Варшаві

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