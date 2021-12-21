Следствие выяснило, что во время пребывания в должности главы "Укравтодора" Славомир Новак получил взятки от участников разных тендеров. Дело против должностного лица расследовали Окружная прокуратура Варшавы, Центральное антикоррупционное бюро Польши, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Дело Новака в суде

Славомир Новак, как исполняющий обязанности главы "Укравтодора", во время пребывания в должности неоднократно брал взятки в обмен на содействие тем или иным участникам тендеров. То есть Новак "продавал" победы в тендерах. В частности, речь идет о 315 тысячах евро во время реализации конкурса на строительство дорог.

Следователи нашли доказательства коррупционной деятельности, потому как в Украине, так и в Польше к уголовной ответственности хотят привлечь и тех, кто давал взятки Новаку или способствовал в их получении.

Украинские правоохранители передали все материалы дела польским коллегам, поскольку экстрадиция Новака в Украину невозможна. Тамошние прокуроры передали дело в суд.

Что известно о деле Новака

По подозрению в коррупционных схемах во время пребывания в должности руководителя "Укравтодора" Славомира Новака польские правоохранители, сотрудничая с НАБУ, задержали еще в июле 2020 года.

После этого должностному лицу дважды продлевали арест, однако он смог выйти на свободу под залог.

Славомир Новак убеждал, что ни в чем не виноват, но комментировать дело отказался.

4 января 2021 года Новак получил подозрение из-за коррупционных схем и от украинских правоохранителей.

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