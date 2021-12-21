Слідство з'ясувало, що під час перебування на посаді очільника "Укравтодору" Славомір Новак отримав хабарі від учасників різних тендерів. Справу проти посадовця розслідували Окружна прокуратура Варшави, Центральне антикорупційне бюро Польщі, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

До теми Хабар на 24 мільйони: заступнику глави управління Міноборони оголосили про підозру

Справа Новака у суді

Славомір Новак, як виконуючий обов'язки голови "Укравтодору", під час перебування на посаді неодноразово брав хабарі в обмін на сприяння для тих чи інших учасників тендерів. Тобто, Новак "продавав" перемоги в тендерах. Зокрема мова йде про 315 тисяч євро під час реалізації конкурсу на будівництво доріг.

Слідчі знайшли докази корупційної діяльності, тому як в Україні, так і в Польщі до кримінальної відповідальності хочуть притягнути й тих, хто давав хабарі Новаку або сприяли в їхньому отриманні.

Українські правоохоронці передали усі матеріали справи польським колегам, оскільки екстрадиція Новака до України неможлива. Тамтешні прокурори передали справу до суду.

Що відомо про справу Новака

За підозрою в корупційних схемах під час перебування на посаді керівника "Укравтодору" Славоміра Новака польські правоохоронці, співпрацюючи з НАБУ, затримали ще у липні 2020 року.

Після цього посадовцю двічі продовжували арешт, однак він зміг вийти на волю під заставу.

Славомір Новак переконував, що ні в чому не винен, однак коментувати справу відмовився.

4 січня 2021 року Новак отримав підозру через корупційні схеми і від українських правоохоронців.

До теми пропонуємо більше про звинувачення проти Новака у випуску "Право на правду": дивіться відео