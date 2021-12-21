Про підозру посадовцю повідомили за погодження прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро.

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Підозра заступнику начальника управління Міноборони

Повідомлено про підозру заступнику начальника управління Міністерства оборони України у вчиненні ним пропозиції надання неправомірної вигоди,

– зазначили у САП.

Посадовець пропонував 24 мільйони гривень хабаря за позитивний висновок аудиторської перевірки директору департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони.

Деталі аудиту, який проводять у відомстві

За дорученням міністра оборони проводять аудит виконання приватною компанією зобов'язань за контрактом щодо облаштування об'єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України".

Контракт є частиною комплексної системи моніторингу об'єктів Міноборони, вони спрямовані на забезпечення безпеки об'єктів оборонного призначення на території України.

Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом. Його загальна вартість становить понад 400 мільйонів гривень. Крім того, фірма могла б розраховувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи.

Посадовцю загрожує до 8 років тюрми

Наразі дії підозрюваного кваліфікували за статтею за обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без неї.

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Уривок з допису САП:

21 грудня 2021 року за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру заступнику начальника управління Міністерства оборони України у вчиненні ним пропозиції надання неправомірної вигоди у сумі 24 мільйонів гривень за позитивний висновок аудиторської перевірки Директору Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.