ЧП произошло в городе Замостье в ночь на понедельник, 2 июля. В связи с чем правоохранители усилили меры безопасности в этих учреждениях – поставили круглосуточную охрану.
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Пожар в пункте вакцинации
Сейчас полиция пытается выяснить обстоятельства и установить кто совершил поджог.
- В мобильном пункте вакцинации сгорели столы, медицинская кровать и компьютер.
- На эпидемиологической станции загорелась подвальная комната, сгорели защитные костюмы.
Польские СМИ сообщают, что пострадавших в результате возгораний не зафиксировано.
В Польше подожгли пункт вакцинации / Фото East News
Ситуация с COVID-19 в Польше
- заболели – 2 883 120 человек.
- выздоровели – 2 653 900 человек.
- умер – 75 261 гражданин.