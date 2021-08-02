ЧП произошло в городе Замостье в ночь на понедельник, 2 июля. В связи с чем правоохранители усилили меры безопасности в этих учреждениях – поставили круглосуточную охрану.

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Пожар в пункте вакцинации

Сейчас полиция пытается выяснить обстоятельства и установить кто совершил поджог.

В мобильном пункте вакцинации сгорели столы, медицинская кровать и компьютер.

На эпидемиологической станции загорелась подвальная комната, сгорели защитные костюмы.

Польские СМИ сообщают, что пострадавших в результате возгораний не зафиксировано.



В Польше подожгли пункт вакцинации / Фото East News

Обратите внимание! Это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше.

В городе Гдыня противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки.

Ситуация с COVID-19 в Польше