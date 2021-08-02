Надзвичайна подія сталася у місті Замостя в ніч на понеділок, 2 липня. У зв’язку з чим правоохоронці посилили заходи безпеки у цих установах – поставили цідобову охорону.

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Пожежа у пункті вакцинації

Наразі поліція намагається з'ясувати обставини та встановити хто здійснив підпал.

У мобільному пункті вакцинації згоріли столи, медичне ліжко та комп'ютер.

На епідеміологічній станції зайнялася підвальна кімната, згоріли захисні костюми.

Польські ЗМІ повідомляють, що постраждалих унаслідокі загорянь не зафіксовано.



У Польщі підпалили пункт вакцинації / Фото East News

Зверніть увагу! Це не перший напад на пункти вакцинації у Польщі. В місті Гдиня противники вакцинації атакували автобус, в якому робили щеплення.

Ситуація з COVID-19 у Польщі