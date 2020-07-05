В Польше небольшой спортивный самолет после проблем с двигателем приземлился прямо в частном секторе. Пострадал только пилот.

У самолета были проблемы с двигателем

Инцидент произошел в городе Коросно, что в Прикарпатском воеводстве. Об этом информирует TerazKrosno.

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Утром 5 июля одномоторный самолет Rand Robinson KR-1 взлетел с местного аэропорта. За штурвалом был 69-летний пилот, больше никого в кабине не было.

Однако сразу после взлета у самолета начались проблемы с двигателем. Пилоту ничего не осталось, как совершить аварийную посадку.

69-летнего пилота госпитализировали

Самолет приземлился посреди частного сектора – воздушное судно задело крышу, фонарь и еще припаркованное авто. Мужчина смог выбраться из кабины сам, но его таки забрала скорая. По предварительной информации, жизни мужчины ничего не угрожает.

К счастью, больше никто не пострадал. Причины аварии расследует специальная комиссия.

Смотрите видео с места аварии: