У Польщі спортивний літак аварійно приземлився на житловий будинок: відео
У Польщі невеликий спортивний літак після проблеми з двигуном приземлився прямо у приватному секторі. Постраждав лише пілот.
У літака були проблеми з двигуном
Інцидент стався у місті Коросно, що у Прикарпатському воєводстві. Про це інформує TerazKrosno.
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Вранці 5 липня одномоторний літак Rand Robinson KR-1 злетів з місцевого аеропорту. За штурвалом був 69-річний пілот, більше нікого в кабіні не було.
Проте одразу після зльоту у літака розпочались проблеми з двигуном. Пілоту нічого не залишилось, як здійснити аварійну посадку.
69-річного пілота госпіталізували
Літак приземлився посеред приватного сектора – повітряне судно зачепило дах, ліхтар та ще й припарковане авто. Чоловік зміг вибратись з кабіни сам, проте його таки забрала швидка. За попередньою інформацією, життю чоловіка нічого не загрожує.
На щастя, більше ніхто не постраждав. Причини аварії розслідуватиме спеціальна комісія.
Дивіться відео з місця аварії: