У Польщі невеликий спортивний літак після проблеми з двигуном приземлився прямо у приватному секторі. Постраждав лише пілот.

У літака були проблеми з двигуном

Інцидент стався у місті Коросно, що у Прикарпатському воєводстві. Про це інформує TerazKrosno.

Читайте також У США розбився малий пасажирський літак: є загиблі – фото, відео

Вранці 5 липня одномоторний літак Rand Robinson KR-1 злетів з місцевого аеропорту. За штурвалом був 69-річний пілот, більше нікого в кабіні не було.

Проте одразу після зльоту у літака розпочались проблеми з двигуном. Пілоту нічого не залишилось, як здійснити аварійну посадку.

69-річного пілота госпіталізували

Літак приземлився посеред приватного сектора – повітряне судно зачепило дах, ліхтар та ще й припарковане авто. Чоловік зміг вибратись з кабіни сам, проте його таки забрала швидка. За попередньою інформацією, життю чоловіка нічого не загрожує.

На щастя, більше ніхто не постраждав. Причини аварії розслідуватиме спеціальна комісія.

Дивіться відео з місця аварії: