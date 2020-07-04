Малий пасажирський літак зазнав катастрофи 3 липня в американському штаті Юта. У результаті загинули чотири людини.

Пілот та пасажири літака загинули

Авіакатастрофа сталася 3 липня в американському Каньйоні Форк, що у штаті Юта, повідомляє KSL.com.

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Вдалося ідентифікувати всіх чотирьох людей, які загинули у катастрофі літака,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, їхній вік становив від 35 до 62 років.

Що кажуть очевидці

Очевидцями трагічного інциденту стали чоловік та його двоє синів. Вони побачили, як літак повертав у повітрі, а тоді раптово пішов вниз і зник. Чоловік зателефонував до рятувальників, а тоді пішов на місце катастрофи та виявив там загиблих.

Наразі інцидент розслідує Національна рада безпеки на транспорті, а також Федеральне авіаційне управління США. Про ймовірні версії аварії наразі невідомо.



Катастрофа літака в Юті / Фото KSL.com

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