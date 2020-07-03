У тунелі в Швейцарії зіштовхнулися два потяги, є постраждалі: фото
У гірському тунелі поблизу селища Обервальд в Швейцарії сталася аварія. Вантажний і пасажирський потяги вийшли на одну колію та зіштовхнулися.
У регіональному пасажирському потязі перебували 30 осіб. Як пише місцеве видання Le Nouvelliste
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Як сталася ДТП
Два потяги зіткнулися близько 10 ранку в п'ятницю в тунелі Стефан-Хольцер в регіоні Обервальд в Вале. Вантажний потяг з Обервальда вдарив по правому флангу зустрічний регіональний пасажирський поїзд.
Вантажний потяг складався з локомотива з дев'ятьма вагонами, а регіональний поїзд складався з одного локомотива і п'яти вагонів.
Потрощений пасажирський вагон / Фото lenouvelliste
Як зазначає видання, у вагонах було 30 пасажирів. Вони отримали легкі травми.
Наразі сполучення на колії припинено, рятувальники розбирають пошкоджені потяги. Пасажирв з місця ДТП забрали на автобусах.
Містечко Обервальд розташоване в Альпах – дивіться карту