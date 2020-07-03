У гірському тунелі поблизу селища Обервальд в Швейцарії сталася аварія. Вантажний і пасажирський потяги вийшли на одну колію та зіштовхнулися.

У регіональному пасажирському потязі перебували 30 осіб. Як пише місцеве видання Le Nouvelliste

Дивіться також У Туреччині стався нищівний вибух на фабриці феєрверків: 2 загиблих, багато поранених

Як сталася ДТП

Два потяги зіткнулися близько 10 ранку в п'ятницю в тунелі Стефан-Хольцер в регіоні Обервальд в Вале. Вантажний потяг з Обервальда вдарив по правому флангу зустрічний регіональний пасажирський поїзд.

Вантажний потяг складався з локомотива з дев'ятьма вагонами, а регіональний поїзд складався з одного локомотива і п'яти вагонів.



Потрощений пасажирський вагон / Фото lenouvelliste

Як зазначає видання, у вагонах було 30 пасажирів. Вони отримали легкі травми.

Наразі сполучення на колії припинено, рятувальники розбирають пошкоджені потяги. Пасажирв з місця ДТП забрали на автобусах.

Містечко Обервальд розташоване в Альпах – дивіться карту