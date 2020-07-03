В туннеле в Швейцарии столкнулись два поезда, есть пострадавшие: фото
В горном тоннеле близ поселка Обервальд в Швейцарии произошла авария. Грузовой и пассажирский поезда вышли на одну колею и столкнулись.
В региональном пассажирском поезде находились 30 человек, пишет местное издание Le Nouvelliste.
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Как произошло ДТП
Два поезда столкнулись около 10 утра в пятницу в тоннеле Стефан-Хольцер в регионе Обервальд в Вале. Грузовой поезд из Обервальда ударил по правому флангу встречный региональный пассажирский поезд.
Грузовой поезд состоял из локомотива с девятью вагонами, а региональный поезд состоял из одного локомотива и пяти вагонов.
Поврежденный пассажирский вагон / Фото lenouvelliste
Как отмечает издание, в вагонах было 30 пассажиров. Они получили легкие травмы.
Сейчас сообщение на пути прекращено, спасатели разбирают поврежденные поезда. Пасажирв с места ДТП забрали на автобусах.
Городок Обервальд расположен в Альпах – смотрите карту