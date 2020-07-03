На северо-западе Турции произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. По меньшей мере двое человек погибли, десятки раненых, а взрывы можно было услышать за десятки километров.

Как сообщает ВВС, более 150 работников завода после взрыва оказались в ловушке. Из-за этого 41 человек ранен. Ранее В больницы Тегерана прогремел мощный взрыв, по меньшей мере 19 погибших – видео Что известно о взрыве на фабрике Местный губернатор Цетинье Октай Калдирим сообщил, что аварийные службы не смогли добраться до здания из-за взрывов.

Звуки взрывания припасов можно было услышать за десятки километров. Над заводом поднялась темная струйка дыма, которую видно издалека.

правительственное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий назвало взрывы производственной аварией.

Губернатор провинции Стамбул сообщил, что во время взрывов на месте работали 150-200 человек.

Местный мэр сказал, что многим из рабочих удалось избежать взрывов: люди бежали после первых необычных звуков.

Дым над фабрикой видели издалека / Фото с твиттера На место чрезвычайной ситуации отправили десятки пожарных и спасателей. Взрывы сопровождались искрами и ярким огнем. Соответствующие видео очевидцы выкладывают в соцсети. From the scene of a ongoing fire at a firework factory in/near Sakarya, Turkey #patlama - workers are believed to be trapped inside - pic.twitter.com/1pjPgAOhZj — Hatice ‘Deniz’ AVCI #BlackLivesMatter (@HaticeDenizAVCI) July 3, 2020 Видео с места взрыва завода фейерверков в Турции Где расположена провинция Сакарья – смотрите карту