В Турции произошел сокрушительный взрыв на фабрике фейерверков: 2 погибших, много раненых
На северо-западе Турции произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. По меньшей мере двое человек погибли, десятки раненых, а взрывы можно было услышать за десятки километров.
Как сообщает ВВС, более 150 работников завода после взрыва оказались в ловушке. Из-за этого 41 человек ранен.
Ранее В больницы Тегерана прогремел мощный взрыв, по меньшей мере 19 погибших – видео
Что известно о взрыве на фабрике
- Местный губернатор Цетинье Октай Калдирим сообщил, что аварийные службы не смогли добраться до здания из-за взрывов.
- Звуки взрывания припасов можно было услышать за десятки километров. Над заводом поднялась темная струйка дыма, которую видно издалека.
- правительственное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий назвало взрывы производственной аварией.
- Губернатор провинции Стамбул сообщил, что во время взрывов на месте работали 150-200 человек.
- Местный мэр сказал, что многим из рабочих удалось избежать взрывов: люди бежали после первых необычных звуков.
Дым над фабрикой видели издалека / Фото с твиттера
На место чрезвычайной ситуации отправили десятки пожарных и спасателей.
Взрывы сопровождались искрами и ярким огнем. Соответствующие видео очевидцы выкладывают в соцсети.
Видео с места взрыва завода фейерверков в Турции
Где расположена провинция Сакарья – смотрите карту