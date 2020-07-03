На північному заході Туреччини стався потужний вибух на фабриці феєрверків. Щонайменше двоє людей загинули, десятки поранених, а вибухи можна було почути за десятки кілометрів.

Як повідомляє ВВС, понад 150 працівників заводу після вибуху опинилися в пастці. Через це десятки людей поранені.

Раніше В лікарні Тегерану прогримів потужний вибух, щонайменше 19 загиблих – відео

Президент Туреччині Реджеп Ердоган уточнив, що за попередньою інформацією, травмовані 74 людини. Одна людина важко поранена.

Що відомо про вибух на фабриці

Місцевий губернатор Цетіньє Октай Калдірім повідомив, що аварійні служби не змогли дістатися до будівлі через вибухи.

Звуки підривання припасів можна було почути за десятки кілометрів. Над заводом здійнялася темна цівка диму, яку видно звіддаля.

урядове агентство з ліквідації наслідків стихійних лих назвало вибухи виробничої аварією.

Губернатор провінції Стамбул, сказав, що під час вибухів на місці працювало 150-200 чоловік.

Місцевий мер сказав, що багатьом з робітників вдалося уникнути вибухів: люди повтікали після перших незвичайних звуків.



Дим над фабрикою бачили звіддаля / Фото з твіттера

На місце надзвичайної ситуації відправили десятки пожежних і рятувальників. Туди полетіли два вертольоти швидкої допомоги і відправилися 11 національних рятувальних команд.

Вибухи супроводжувалися іскрами, блискітками і яскравим вогнем. Відповідні відео очевидці викладають у соцмережі.

From the scene of a ongoing fire at a firework factory in/near Sakarya, Turkey #patlama - workers are believed to be trapped inside - pic.twitter.com/1pjPgAOhZj — Hatice ‘Deniz’ AVCI #BlackLivesMatter (@HaticeDenizAVCI) July 3, 2020

Місцевих закликають не виходити на вулицю

Тим часом глава організації медичної допомоги "Червоний Півмісяць" Керем Киник закликав місцевих жителів залишатися вдома. Людям радять закривати вікна і двері, щоб запобігти вдихання токсичних парів.

Киник застеріг, що хімічні пари від вибуху можуть негативно вплинути на здоров'я.

Відео з місця вибуху заводу феєрверків у Туреччині

Де розташована провінція Сакар'я – дивіться карту