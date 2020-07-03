У Туреччині стався нищівний вибух на фабриці феєрверків: 2 загиблих, багато поранених
На північному заході Туреччини стався потужний вибух на фабриці феєрверків. Щонайменше двоє людей загинули, десятки поранених, а вибухи можна було почути за десятки кілометрів.
Як повідомляє ВВС, понад 150 працівників заводу після вибуху опинилися в пастці. Через це десятки людей поранені.
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Президент Туреччині Реджеп Ердоган уточнив, що за попередньою інформацією, травмовані 74 людини. Одна людина важко поранена.
Що відомо про вибух на фабриці
- Місцевий губернатор Цетіньє Октай Калдірім повідомив, що аварійні служби не змогли дістатися до будівлі через вибухи.
- Звуки підривання припасів можна було почути за десятки кілометрів. Над заводом здійнялася темна цівка диму, яку видно звіддаля.
- урядове агентство з ліквідації наслідків стихійних лих назвало вибухи виробничої аварією.
- Губернатор провінції Стамбул, сказав, що під час вибухів на місці працювало 150-200 чоловік.
- Місцевий мер сказав, що багатьом з робітників вдалося уникнути вибухів: люди повтікали після перших незвичайних звуків.
Дим над фабрикою бачили звіддаля / Фото з твіттера
На місце надзвичайної ситуації відправили десятки пожежних і рятувальників. Туди полетіли два вертольоти швидкої допомоги і відправилися 11 національних рятувальних команд.
Вибухи супроводжувалися іскрами, блискітками і яскравим вогнем. Відповідні відео очевидці викладають у соцмережі.
Місцевих закликають не виходити на вулицю
Тим часом глава організації медичної допомоги "Червоний Півмісяць" Керем Киник закликав місцевих жителів залишатися вдома. Людям радять закривати вікна і двері, щоб запобігти вдихання токсичних парів.
Киник застеріг, що хімічні пари від вибуху можуть негативно вплинути на здоров'я.
Відео з місця вибуху заводу феєрверків у Туреччині
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