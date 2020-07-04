В США разбился малый пассажирский самолет: есть погибшие – фото, видео
Малый пассажирский самолет потерпел крушение 3 июля в американском штате Юта. В результате погибли четыре человека.
Пилот и пассажиры самолета погибли
Авиакатастрофа случилась 3 июля в американском Каньоне Форк, в штате Юта, сообщает KSL.com.
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Удалось идентифицировать всех четырех человек, которые погибли в катастрофе самолета,
– говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, их возраст составлял от 35 до 62 лет.
Что говорят очевидцы
Очевидцами трагического инцидента стали мужчина и его двое сыновей. Они увидели, как самолет поворачивал в воздухе, а потом внезапно пошел вниз и исчез. Мужчина позвонил спасателям, а потом пошел на место катастрофы и обнаружил там погибших.
Сейчас инцидент расследует Национальный совет безопасности на транспорте, а также Федеральное авиационное управление США. О вероятных версиях аварии пока неизвестно.
Катастрофа самолета в Юте / Фото KSL.com
В США разбился малый пассажирский самолет: видео
Авария малого пассажирского самолета в штате Юта: смотрите карту