Малый пассажирский самолет потерпел крушение 3 июля в американском штате Юта. В результате погибли четыре человека.

Пилот и пассажиры самолета погибли

Авиакатастрофа случилась 3 июля в американском Каньоне Форк, в штате Юта, сообщает KSL.com.

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Удалось идентифицировать всех четырех человек, которые погибли в катастрофе самолета,

– говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, их возраст составлял от 35 до 62 лет.

Что говорят очевидцы

Очевидцами трагического инцидента стали мужчина и его двое сыновей. Они увидели, как самолет поворачивал в воздухе, а потом внезапно пошел вниз и исчез. Мужчина позвонил спасателям, а потом пошел на место катастрофы и обнаружил там погибших.

Сейчас инцидент расследует Национальный совет безопасности на транспорте, а также Федеральное авиационное управление США. О вероятных версиях аварии пока неизвестно.



Катастрофа самолета в Юте / Фото KSL.com

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