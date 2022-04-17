Активист Богдан Скаскив в эфире 24 канала рассказал, какие авто сейчас являются самыми востребованными для украинских военных.

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По его словам, в первую очередь речь идет о пикапах, потому что в них можно перевозить различное оружие. Также необходимыми являются полноприводные джипы, ведь на поле боя часто бывает неоднородный грунт.

В то же время с помощью таких автомобилей можно вывозить с поля боя раненых бойцов.

Несколько дней назад нам написали ребята из ВСУ, что первой машиной, которую я привозил, вывезли двух ребят с поля боя. После таких сообщений становится понятно, что мы работаем не зря,

– рассказал активист.

Как отметил Скаскив, из-за большого спроса таких автомобилей в Польше сейчас очень мало. Однако поляки едут в Бельгию, Нидерланды и Швейцарию, где покупают по 3 – 4 машины, перевозят их и уже потом перепродают украинцам за более высокую цену.

"Мы тоже сейчас смотрим на другие страны. Из Великобритании везли несколько автовозов. Сейчас в Швейцарии ищем другие варианты тоже", – добавил активист.

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