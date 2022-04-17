Активіст Богдан Скасків в ефірі 24 каналу розповів, які авто зараз є найнеобхіднішими для українських військових.

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За його словами, першочергово мовиться про пікапи, тому що у них можна перевозити різну зброю. Також необхідними є повнопривідні джипи, адже на полі бою часто буває неоднорідний ґрунт.

Водночас за допомогою таких автомобілів можна вивозити з поля бою поранених бійців.

Кілька днів тому нам написали хлопці із ЗСУ, що першою машиною, яку я привозив, вивезли двох хлопців з поля бою. Після таких повідомлень стає зрозуміло, що ми працюємо недаремно, – розповів активіст.

Як зауважив Скасків, через великий попит таких автомобілів у Польщі зараз дуже мало. Однак поляки їдуть у Бельгію, Нідерланди та Швейцарію, де купують по 3 – 4 машини, перевозять їх і вже потім перепродують українцям за вищу ціну.

"Ми теж зараз дивимося на інші країни. З Великої Британії везли кілька автовозів. Зараз у Швейцарії шукаємо інші варіанти теж", – додав активіст.

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