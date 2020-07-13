Выборы в Польше: пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок
В Польше 12 июля прошел второй тур президентских выборов. В гмине Слупия Конецкая Свентокшиского воеводства украинец угрожал взорвать избирательный участок. Мужчина был пьян, в его крови обнаружили почти 3 промилле алкоголя.
Во второй половине дня 12 июля 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию 112, сообщают Wiadomości.
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Мужчина заявил, если к нему не приедет участковый, он заминирует избирательный участок в Слупии Конецкой,
– говорится в сообщении.
Полицейские выехали на место и задержали украинца. Он был пьян, в крови мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя.
Пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка. Однако никаких взрывных устройств не нашли. За ложную тревогу мужчине грозит до 8 лет заключения.
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Где произошел инцидент: смотрите карту
Выборы президента в Польше: что известно
- В Польше 12 июля состоялся второй тур президентских выборов. Более 27 тысяч избирательных участков работали с 08:00 до 21:00.
- По результатам экзитпола, лидирует действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС).
- Предварительно, у него 50,4% голосов. Меньше, чем на 1% отстает его оппонент – мэр Варшавы, кандидат от либерально-демократического оппозиционного блока "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский – 49,6%.