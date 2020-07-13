В Польше 12 июля прошел второй тур президентских выборов. В гмине Слупия Конецкая Свентокшиского воеводства украинец угрожал взорвать избирательный участок. Мужчина был пьян, в его крови обнаружили почти 3 промилле алкоголя.

Во второй половине дня 12 июля 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию 112, сообщают Wiadomości.

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Мужчина заявил, если к нему не приедет участковый, он заминирует избирательный участок в Слупии Конецкой,

– говорится в сообщении.

Полицейские выехали на место и задержали украинца. Он был пьян, в крови мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя.

Пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка. Однако никаких взрывных устройств не нашли. За ложную тревогу мужчине грозит до 8 лет заключения.

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Где произошел инцидент: смотрите карту

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