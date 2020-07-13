У Польщі 12 липня пройшов другий тур президентських виборів. У гміні Слупія Конецька Свентокшиського воєводства українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Чоловік був п’яним, у його крові виявили майже 3 проміле алкоголю.

У другій половині дня 12 липня 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію 112, повідомляють Wiadomości.

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Чоловік заявив, якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю у Слупії Конецькій,

– йдеться у повідомленні.

Поліцейські виїхали на місце і затримали українця. Він був п’яним, у крові чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю.

Піротехніки оглянули квартиру затриманого та територію дільниці. Однак жодних вибухових пристроїв не знайшли. За фальшиву тривогу чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення.

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