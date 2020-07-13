Вибори в Польщі: п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю
У Польщі 12 липня пройшов другий тур президентських виборів. У гміні Слупія Конецька Свентокшиського воєводства українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Чоловік був п’яним, у його крові виявили майже 3 проміле алкоголю.
У другій половині дня 12 липня 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію 112, повідомляють Wiadomości.
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Чоловік заявив, якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю у Слупії Конецькій,
– йдеться у повідомленні.
Поліцейські виїхали на місце і затримали українця. Він був п’яним, у крові чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю.
Піротехніки оглянули квартиру затриманого та територію дільниці. Однак жодних вибухових пристроїв не знайшли. За фальшиву тривогу чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення.
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Де стався інцидент: дивіться карту
Вибори президента в Польщі: що відомо
- У Польщі 12 липня відбувся другий тур президентських виборів. Понад 27 тисяч виборчих дільниць працювали від 08:00 до 21:00.
- За результатами екзитполу, лідирує чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС). Попередньо, у нього 50,4% голосів. Менше, ніж на 1% відстає його опонент – мер Варшави, кандидат від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський – 49,6%.