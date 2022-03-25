В Польше украинским переселенцам будут помогать деньгами: кто получит

Многие украинцы вынужденно переехали в Польшу на фоне полномасштабной войны России. Стало известно, что некоторым украинским переселенцам смогут там оказать финансовую помощь.

Выплаты получить смогут не все переселенцы. Речь идет только об одной категории людей.

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Кто и как может получить финансовую помощь

Финансовую помощь получат переселенцы, у которых есть дети. Деньги могут предоставить тем семьям украинцев, которые приехали в страну с 24 февраля.

Сама инициатива начнет работать уже с 26 марта. Речь идет о госпрограмме по поддержке семей с детьми под названием "Семья 500+".

Украинцы, имеющие детей, будут получать помощь ежемесячно. Она составит 500 польских злотых на каждого ребенка. Для того, чтобы получать выплаты, необходимо заполнить специальную форму на платформе электронных услуг ZUS.

Для подачи заявления необходимо иметь:

номер PESEL;

банковский счет;

польский номер телефона.

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