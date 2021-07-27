Родственникам уже сообщили

Пострадавший гражданин Украины умер в больнице. Об этом 27 июля заявил советник посольства Украины в Польше Олег Куц.

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О смерти мужчины уже проинформировали родственников. Сейчас решается вопрос транспортировки тела в Украину.

В каком состоянии другие украинцы

По словам дипломата, трое других пострадавших украинцев находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, которая необходима для длительного лечения.

Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ХКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины,

– говорится в сообщении.

Что известно о ДТП в Польше