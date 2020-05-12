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В Польше утвердили стратегию нацбезопасности: Россия – основная угроза

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В Польше основной угрозой считают Россию
В Польше основной угрозой назвали Россию / espreso.tv

Президент Польши Дуда утвердил новую стратегию национальной безопасности. В ней основной угрозой назвали Россию.

Согласно стратегии, ответом на эту угрозу должно быть укрепление связей с ЕС и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП, сообщает Polskieradio.pl.

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Самой серьезной угрозой является политика власти РФ, реализуется с использованием военной силы,
– говорится в документе.

К такому выводу пришли, детально проанализировав действия России.

Что говорится в документе об угрозе РФ

  • Агрессия в Грузии, аннексия Крымского полуострова, война на Донбассе – примеры нарушения Россией международного права и принципов европейской безопасности.
  • Россия активизирует наступательный потенциал. В частности, на западном стратегическом направлении, в акватории Балтийского моря и в Калининградской области РФ.
  • Она проводит учения, из-за которых возникают конфликты со странами НАТО, быстро перебрасывает значительные группировки войск и даже применит ядерное оружие.
  • РФ также ведет различные действия гибридного характера, несущие риски взрыва конфликта. А также осуществляет кибератаки и распространяет дезинформацию.

В Польше опасаются, что Россия будет продолжать политику расшатывания современного международного порядка, чтобы восстановить имперские позиции.

В целом стратегия определяет приоритеты Польши на четырех основных направлениях:

  • безопасности государства и его граждан;
  • международной безопасности;
  • национального наследия и идентичности;
  • социального, экономического развития и экологической защиты.

В документе учтены и угрозы, которые несет эпидемия коронавируса.

Обратите внимание! Предварительную стратегию нацбезопасности Польши приняли в 2014 году. Документ учитывает все аспекты безопасности и события, которые произошли с декабря 2014 по май 2020 года.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Польши НАТО Евросоюз Кибербезопасность Новости Грузии Аннексия Крыма Новости России Анджей Дуда
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