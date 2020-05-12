В Польше утвердили стратегию нацбезопасности: Россия – основная угроза

Президент Польши Дуда утвердил новую стратегию национальной безопасности. В ней основной угрозой назвали Россию.

Согласно стратегии, ответом на эту угрозу должно быть укрепление связей с ЕС и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП, сообщает Polskieradio.pl.

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Самой серьезной угрозой является политика власти РФ, реализуется с использованием военной силы,

– говорится в документе.

К такому выводу пришли, детально проанализировав действия России.

Что говорится в документе об угрозе РФ

Агрессия в Грузии, аннексия Крымского полуострова, война на Донбассе – примеры нарушения Россией международного права и принципов европейской безопасности.

Россия активизирует наступательный потенциал. В частности, на западном стратегическом направлении, в акватории Балтийского моря и в Калининградской области РФ.

Она проводит учения, из-за которых возникают конфликты со странами НАТО, быстро перебрасывает значительные группировки войск и даже применит ядерное оружие.

РФ также ведет различные действия гибридного характера, несущие риски взрыва конфликта. А также осуществляет кибератаки и распространяет дезинформацию.

В Польше опасаются, что Россия будет продолжать политику расшатывания современного международного порядка, чтобы восстановить имперские позиции.

В целом стратегия определяет приоритеты Польши на четырех основных направлениях:

безопасности государства и его граждан;

международной безопасности;

национального наследия и идентичности;

социального, экономического развития и экологической защиты.

В документе учтены и угрозы, которые несет эпидемия коронавируса.

Обратите внимание! Предварительную стратегию нацбезопасности Польши приняли в 2014 году. Документ учитывает все аспекты безопасности и события, которые произошли с декабря 2014 по май 2020 года.