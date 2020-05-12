Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Польщі затвердили стратегію нацбезпеки: Росія – основна загроза

- Читать новость на русском
У Польщі основною загрозою вважають Росію
У Польщі основною загрозою назвали Росію / espreso.tv

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову стратегію національної безпеки. У ній основною загрозою назвали Росію.

Відповідно до стратегії, відповіддю на цю загрозу повинне бути зміцнення зв'язків з ЄС та НАТО й доведення рівня витрат на оборону в країні до 2,5% ВВП, повідомляє Polskieradio.pl.

Читайте також Baltic Pipe: що відомо про газопровід, який ослабить газову імперію Кремля

Найсерйознішою загрозою є політика влади РФ, яка реалізується з використанням військової сили,
– йдеться у документі.

До такого висновку дійшли, детально проаналізувавши дії Росії.

Що йдеться у документі про загрозу РФ

  • Агресія у Грузії, анексія Кримського півострова, війна на Донбасі – приклади порушення Росією міжнародного права та засад європейської безпеки.
  • Росія активізовує наступальний потенціал. Зокрема, на західному стратегічному напрямку, в акваторії Балтійського моря та у Калінінградській області РФ.
  • Вона проводить навчання, через які виникають конфлікти з країнами НАТО, швидко перекидає значні угруповання військ й навіть застосує ядерну зброю.
  • РФ також веде різні дії гібридного характеру, що несуть ризики вибуху конфлікту. А також здійснює кібератаки та розповсюджує дезінформацію.

У Польщі побоюються, що Росія продовжуватиме політику розхитування сучасного міжнародного ладу, аби відновити імперські позиції.

Загалом стратегія визначає пріоритети Польщі у чотирьох основних напрямках:

  • безпеки держави та її громадян;
  • міжнародної безпеки;
  • національної спадщини та ідентичності;
  • соціального, економічного розвитку та екологічного захисту.

У документі врахували й загрози, які несе епідемія коронавірусу.

Зверніть увагу! Попередню стратегію нацбезпеки Польщі прийняли у 2014 році. Документ враховує усі аспекти безпеки та події, які сталися від грудня 2014 року до травня 2020 року.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини Польщі НАТО Євросоюз Кібербезпека Новини Грузії Анексія Криму Новини Росії Анджей Дуда
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Жадібність Путіна призведе до катастрофи
сьогодні , 17:00 Жадібність Путіна призведе до катастрофи
Андрій Зубов
Baltic Pipe: що відомо про газопровід, який ослабить газову імперію Кремля
сьогодні , 16:01 Baltic Pipe: що відомо про газопровід, який ослабить газову імперію Кремля
Світлана Попова
Як зробити бюджетний ремонт в маленькій ванній кімнаті: практичні поради
7 травня , 22:55 Як зробити бюджетний ремонт в маленькій ванній кімнаті: практичні поради
Ростислав Струтинський