У Польщі затвердили стратегію нацбезпеки: Росія – основна загроза

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову стратегію національної безпеки. У ній основною загрозою назвали Росію.

Відповідно до стратегії, відповіддю на цю загрозу повинне бути зміцнення зв'язків з ЄС та НАТО й доведення рівня витрат на оборону в країні до 2,5% ВВП, повідомляє Polskieradio.pl.

Читайте також Baltic Pipe: що відомо про газопровід, який ослабить газову імперію Кремля

Найсерйознішою загрозою є політика влади РФ, яка реалізується з використанням військової сили,

– йдеться у документі.

До такого висновку дійшли, детально проаналізувавши дії Росії.

Що йдеться у документі про загрозу РФ

Агресія у Грузії, анексія Кримського півострова, війна на Донбасі – приклади порушення Росією міжнародного права та засад європейської безпеки.

Росія активізовує наступальний потенціал. Зокрема, на західному стратегічному напрямку, в акваторії Балтійського моря та у Калінінградській області РФ.

Вона проводить навчання, через які виникають конфлікти з країнами НАТО, швидко перекидає значні угруповання військ й навіть застосує ядерну зброю.

РФ також веде різні дії гібридного характеру, що несуть ризики вибуху конфлікту. А також здійснює кібератаки та розповсюджує дезінформацію.

У Польщі побоюються, що Росія продовжуватиме політику розхитування сучасного міжнародного ладу, аби відновити імперські позиції.

Загалом стратегія визначає пріоритети Польщі у чотирьох основних напрямках:

безпеки держави та її громадян;

міжнародної безпеки;

національної спадщини та ідентичності;

соціального, економічного розвитку та екологічного захисту.

У документі врахували й загрози, які несе епідемія коронавірусу.

Зверніть увагу! Попередню стратегію нацбезпеки Польщі прийняли у 2014 році. Документ враховує усі аспекти безпеки та події, які сталися від грудня 2014 року до травня 2020 року.