У Польщі затвердили стратегію нацбезпеки: Росія – основна загроза
Президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову стратегію національної безпеки. У ній основною загрозою назвали Росію.
Відповідно до стратегії, відповіддю на цю загрозу повинне бути зміцнення зв'язків з ЄС та НАТО й доведення рівня витрат на оборону в країні до 2,5% ВВП, повідомляє Polskieradio.pl.
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Найсерйознішою загрозою є політика влади РФ, яка реалізується з використанням військової сили,
– йдеться у документі.
До такого висновку дійшли, детально проаналізувавши дії Росії.
Що йдеться у документі про загрозу РФ
- Агресія у Грузії, анексія Кримського півострова, війна на Донбасі – приклади порушення Росією міжнародного права та засад європейської безпеки.
- Росія активізовує наступальний потенціал. Зокрема, на західному стратегічному напрямку, в акваторії Балтійського моря та у Калінінградській області РФ.
- Вона проводить навчання, через які виникають конфлікти з країнами НАТО, швидко перекидає значні угруповання військ й навіть застосує ядерну зброю.
- РФ також веде різні дії гібридного характеру, що несуть ризики вибуху конфлікту. А також здійснює кібератаки та розповсюджує дезінформацію.
У Польщі побоюються, що Росія продовжуватиме політику розхитування сучасного міжнародного ладу, аби відновити імперські позиції.
Загалом стратегія визначає пріоритети Польщі у чотирьох основних напрямках:
- безпеки держави та її громадян;
- міжнародної безпеки;
- національної спадщини та ідентичності;
- соціального, економічного розвитку та екологічного захисту.
У документі врахували й загрози, які несе епідемія коронавірусу.
Зверніть увагу! Попередню стратегію нацбезпеки Польщі прийняли у 2014 році. Документ враховує усі аспекти безпеки та події, які сталися від грудня 2014 року до травня 2020 року.