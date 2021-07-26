Никто не пострадал

Инцидент произошел возле местного пляжа. В полицию сообщили, что водитель на BMW наехал на пешехода на стоянке.

Ранее Один из украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, умер в больнице

В сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что автомобиль гнался за мужчинами, которые пытались от него убежать. Кстати, сначала те сами подбегали к машине. Вероятно, они хотели задержать водителя.

На фоне кричали люди, так как водитель транспорта выезжал и за бордюр.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в результате "погони" никто не пострадал.

В Польше неадекватный водитель гонялся за пешеходами: видео

Водителя задержали

Полиция задержала 3 человек, из них 2 допросили в качестве свидетелей. Водителем оказался 26-летним местный житель. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы по статье о создании риска жизни и здоровью.

Заметим, что на момент задержания водитель был трезвым. Впрочем правоохранители проведут экспертизу, чтобы выяснить, не был ли он под действием наркотиков на момент инцидента.

Пока неизвестно, были ли водитель и пешеходы знакомы.