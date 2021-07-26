Никто не пострадал
Инцидент произошел возле местного пляжа. В полицию сообщили, что водитель на BMW наехал на пешехода на стоянке.
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В сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что автомобиль гнался за мужчинами, которые пытались от него убежать. Кстати, сначала те сами подбегали к машине. Вероятно, они хотели задержать водителя.
На фоне кричали люди, так как водитель транспорта выезжал и за бордюр.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в результате "погони" никто не пострадал.
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Водителя задержали
Полиция задержала 3 человек, из них 2 допросили в качестве свидетелей. Водителем оказался 26-летним местный житель. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы по статье о создании риска жизни и здоровью.
Заметим, что на момент задержания водитель был трезвым. Впрочем правоохранители проведут экспертизу, чтобы выяснить, не был ли он под действием наркотиков на момент инцидента.
Пока неизвестно, были ли водитель и пешеходы знакомы.