Ніхто не постраждав

Інцидент трапився біля місцевого пляжу. У поліцію повідомили, що водій на BMW наїхав на пішохода на стоянці.

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У мережі з'явилося відео з місця події. На ньому видно, що автомобіль гнався за чоловіками, які намагалися від нього втекти. До речі, спершу ті самі підбігали до автівки. Ймовірно, вони хотіли затримати водія.

На фоні кричали люди, адже керманич транспорту виїжджав і за бордюр.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясували, що внаслідок "гонитви" ніхто не постраждав.

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Водія затримали

Поліція затримала 3 осіб, з них 2 допитали як свідків. Водієм виявився 26-річним місцевий мешканець. Тепер йому загрожує до 3 років в'язниці за статтею про створення ризику життю і здоров'ю.

Зауважимо, що на момент затримання керманич був тверезим. Втім правоохоронці проведуть експертизу, аби з'ясувати, чи не був він під дією наркотиків на момент інциденту.

Наразі невідомо, чи водій та пішоходи були знайомі.