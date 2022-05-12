В Польше выпущены почтовые марки с изображением Владимира Зеленского

Марки с изображением Президента Украины Владимира Зеленского выпустили в Польше. Автором идеи стал краковский депутат Лукаш Вантух. Тираж марок ограничен, а вырученные из них средства будут отправлены на гуманитарную помощь Украине.

О такой инициативе рассказали в UAinKrakow со ссылкой на страницу депутата горсовета в фейсбуке. Отмечается, что аналогов польской марки с изображением Зеленского нет во всем мире.

Читайте также: Марки с российским военным кораблем еще есть, но Россия совершает атаки на сайт, – Смелянский

Лукаш Вантух рассказал, что марки напечатали ограниченным тиражом: 99 листов, а на каждом листе по 9 марок. Сообщается, что стоить одна марка будет 500 злотых. Депутат отметил, что такая цена будет всего несколько дней, впоследствии она будет только увеличиваться.

Марки с изображением Владимира Зеленского / фото Лукаша Вантуха

Все вырученные средства по продаже марок будут отправлены на гуманитарную помощь Украине.

Краковский депутат поделился историей, когда ему пришла идея создать уникальную марку. Он задумался, каким образом можно помочь Украине. Все произошло внезапно: однажды, три недели назад, лежа вечером в ванне, после десятков анализов, вдруг откуда-то у Лукаша Вантуха появилась мысль: почему бы не напечатать свои марки?

Такое решение стало очень удачным, поскольку за сутки марки с изображением Зеленского разлетелись словно "горячие пирожки".

Один пакет с польскими марками отправили во Львов, мэру города Андрею Садовому.

Польские представители передают марки представителям Львова / фото Голос Украины

"Первую открытку с новой маркой наши друзья из Польши отправили чрезвычайному и полномочному послу России в Польше Сергею Андрееву. Текст на открытке лаконичен, но красноречив: "Добрый вечер, мы из Украины!" – рассказали во Львовском городском совете.

Письмо послу России в Польше Сергею Андрееву / фото Лукаша Вантуха

В частности, Лукаш планирует приехать в Украину в конце мая. Он стремится лично передать марки мэру столицы Виталию Кличко и президенту Зеленскому.

Креативные идеи Лукаша Вантуха

Краковский депутат каждый раз показывает свой творческий подход к поддержке Украины. К примеру, мужчина накануне побывал в Одессе, где набрал бутылки воды из Черного моря. Впоследствии он вернулся в Польшу и продавал их по 100 – 200 злотых за бутылку. Вырученные средства Вантух потратил на спальные мешки для украинских военных.

Укрпочта планирует выпустить марку с самолетом "Мрия"

Укрпочта анонсировала выпуск марки с изображением крупнейшего в мире украинского самолета Ан-225 "Мрия" в июне.

Рисунок с самолетом Ан-225 "Мрия" нарисовала 11-летняя София Кравчук из Волынской области. Его выбрали победителем в конкурсе "Что для меня Украина?" от Укрпочты.

Девочка изобразила мощный самолет, направляющийся к звездам, а рядом с ним еще два самолета, на одном из которых предположительно сама София. Возможно, этим произведением художница хотела показать величие мечтаний украинцев, их дальновидность и перспективные стремления.

Вас это может заинтересовать – Укрпочта остановила продажу марки с "русским кораблем": смотрите видео