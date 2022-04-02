Наглое нападение России на Украину 24 февраля заставило украинцев убегать от войны и искать временное убежище в других странах. Больше всего выехало в Польшу.

Число беженцев в стране достигло уже почти 2,5 миллионов. Впрочем, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что Польша готова и дальше принимать украинцев.

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Польша все еще имеет резервы принять больше беженцев из Украины

Так, по словам Шефернакера, на следующей неделе планируется внесение изменений в специальный закон о помощи гражданам Украины.

Мы готовы к тому, чтобы при очень большой волне адаптировать такие места, как большие спортивные и торговые залы, к размещению беженцев. Мы к этому готовимся в тех местах, центрах, где можно это сделать, где есть большой резерв.

– заметил он.

Но в то же время уполномоченный правительства по делам беженцев призвал другие европейские страны готовить предложения помощи убегающим от войны украинцам. Ведь, как он отметил, в Украине еще 6 миллионов внутренних беженцев.

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