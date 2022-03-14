Польская полиция вытеснила украинских активистов и разрешила движение фур в Беларусь и Россию

Протестующие в Польше блокировали российские и белорусские грузовики, которые перевозят подсанкционные товары. Однако польская полиция оцепила митингующих и позволила возобновить движение транспорта.

Об этом 14 марта сообщила одна из участниц акции протеста Наталья Панченко. Она отметила, что правоохранители оттеснили активистов в пункте пропуска Козловичи-Кукурики и разрешили движение фур с грузами в Беларусь и Россию.

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Наталья опубликовала видео, где видно, как несколько десятков правоохранителей окружили активистов.

Польская полиция разрешила движение грузовиков в Беларусь и Россию: смотрите видео

Что требовали люди

Активисты находились на пункте пропуска и блокировали движение грузовиков с 12 марта. Люди потребовали расширить европейские санкции на дорожный транзит товаров. Из-за действий митингующих за 3 дня очередь из грузовиков растянулась на 30 километров.

Как блокировали поставки грузов: смотрите видео