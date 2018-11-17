Польская церковь запретила молитвенные контакты с УПЦ: появилась реакция УПЦ КП

Решение Польской православной церкви о запрете своим священникам входить в литургическо-молитвенные контакты с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, которые якобы в прошлом "совершили много зла", есть образец казуистики.

Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook.

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"Пункт о запрете входить в литургическо-молитвенные контакты с духовными лицами так называемого Киевского Патриархата и так называемой Автокефальной Церкви, "которые в прошлых действиях совершили много зла" – это просто образец казуистики! То есть, речь идет о всех клириках двух Церквей, или только о тех, которые, по мнению Польской Церкви "совершили много зла"? Кто и как устанавливает меру совершенного зла – много было или мало? Или имеются в виду сами Церкви, которые "совершили много зла"?", – отметил он.

Священнослужитель подчеркнул, что после Объединительного собора, на котором должны объявить о создании автокефальной Православной церкви, уже не будет ни УПЦ КП, ни УАПЦ, а будет Единая церковь.

Поэтому даже если в решении имеются в виду обе Церкви, а не просто конкретные клирики, которые по мнению епископов ПАПЦ "совершили много зла", то и такое толкование потеряет актуальность после Томоса! И польский Собор не может это не учитывать,

– отметил спикер УПЦ КП.

Поэтому, по его словам, польское решение можно толковать разным способом, что, очевидно, и было замыслом его авторов.

"Но по сути оно не является препятствием для Вселенского Патриархата в дальнейшем реализовывать уже принятое им решение об автокефалии для Украины. А формула, выбранная для "запрета на литургические контакты с клириками" является многозначной и специально выписанной так, чтобы в скором времени она потеряла актуальность", – подытожил Заря.

Напомним, 16 ноября Польская православная церковь запретила своим священникам контактировать с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Причиной такого решения в ПАПЦ называют то, что "в прошлом было много зла".

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви в Украине. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Смотрите видео о создании православной церкви: