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      Польская компания остановила поставки некачественной нефти из России

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      Польская компания остановила поставки некачественной нефти из России
      / RFRM

      Польская государственная компания PERN прекратила транспортировку российской нефти в страну в пункте "Адамово" с 24 апреля на неопределенный срок из-за ее низкого качества.

      Об этом сообщили в компании "Гомельтранснефть Дружба", передает белорусское информагентство "Белта".

      Читайте также: Беларусь требует от России компенсаций из-за некачественной нефти

      Главный инженер этой компании Андрей Вериго отметил, что они получили письмо от PERN, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать нефть с такими показателями. "24 апреля они прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок", – добавил он.

      Это сообщение об остановке транзита по западному направлению компания направила в российский город Брянск.

      Нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты. Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тысяч тонн в сутки,
      – проинформировал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

      Почему нефть РФ не хотят принимать? Польская компания добавила, что продолжение поставок нефти с повышенным содержанием хлоридов порождает риск серьезной промышленной аварии как для нефтеперерабатывающего завода, так и для логистической системы компании. К тому же, российская сторона затягивает принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2-3 дней.

      "Наши соседи не стали ждать, и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти. Это влечет за собой потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу и, к сожалению, усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта и Мозырского НПЗ", – добавила пресс-секретарь концерна "Белнефтехим".

      Что не так с российской нефтью в Беларуси? О том, что из России стала поступать некачественная нефть Urals, стало известно 19 апреля. Первым о поступлении некачественной нефти сообщил Мозырский нефтеперерабатывающий завод, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы.

      Напомним, с 1 июня Россия вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов для якобы защиты интересов РФ. Кроме того, будут ограничены поставки российского угля.

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      Теги: Новости России Новости Польши нефть Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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