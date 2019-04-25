Польська компанія зупинила постачання неякісної нафти з Росії

Польська державна компанія PERN припинила транспортування російської нафти по нафтопроводу "Дружба" від 24 квітня на невизначений термін через її низьку якість.

Про це повідомили в компанії "Гомельтранснефть Дружба", передає білоруське інформагентство "Белта".

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Головний інженер цієї компанії Андрій Вериго зазначив, що вони отримали лист від PERN, що нафтопереробні заводи в Польщі і Німеччині не можуть приймати нафту з такими показниками. "24 квітня вони припинили транспортування нафти в Польщу в пункті "Адамове" на невизначений термін", – додав він.

Це повідомлення про зупинку транзиту по західному напрямку компанія направила в російське місто Брянськ.

Нафтопровід від Мозиря в західну сторону повністю зупинений, засувки закриті. Зберігається поставка нафти по іншій гілці в обсягах, необхідних для транзиту в напрямку України, це близько 40 тисяч тонн на добу,

– поінформував головний інженер ВАТ "Гомельтранснафта Дружба".

Чому нафту РФ не хочуть приймати? Польська компанія додала, що продовження поставок нафти з підвищеним вмістом хлоридів породжує ризик серйозної промислової аварії як для нафтопереробного заводу, так і для логістичної системи компанії. До того ж, російська сторона затягує прийняття оперативних заходів, незважаючи на обіцянки вирішити питання протягом 2-3 днів.

"Наші сусіди не стали чекати, і в зв'язку з відмовою всіх НПЗ приймати і переробляти нафту з підвищеним вмістом хлороорганіки польський оператор PERN припинив прийом нафти. Це спричиняє втрату репутації російських постачальників нафти в Європу і, на жаль, ускладнює роботу білоруського трубопровідного транспорту і Мозирського НПЗ", – додала прес-секретарка концерну "Белнефтехим".

Що не так із російською нафтою у Білорусі?Про те, що з Росії стала надходити неякісна нафта Urals, стало відомо 19 квітня. Першим про надходження неякісної нафти повідомив Мозирський нафтопереробний завод, окремі проби показували перевищення вмісту хлорорганічних сполук у сто разів. Ці сполуки можуть зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи.

Нагадаємо, з 1 червня Росія вводить заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів для нібито захисту інтересів РФ. Крім того, будуть обмежені поставки російського вугілля.