Экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич заявил, что польские самолеты МиГ-29 могут появиться в Украине примерно через полгода. Это будет зависеть от сроков их замены на новые американские F-35.
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Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Бывший министр высказался о том, когда Украина может получить МиГ-29 от Польши.
Передача Украине остальных польских МиГ-29 будет зависеть от графика поставки в Польшу самолетов F-35, которые должны их заменить. Думаю, что это может занять примерно полгода,
– подчеркнул он.
Кроме этого, Онишкевич также оценил подписанное недавно в Варшаве соглашение по безопасности между Украиной и Польшей. По его словам, оно имеет "значительное практическое и политическое значение".