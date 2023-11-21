Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сказал в эфире телемарафона, что Киев надеется провести переговоры на этой неделе. Также чиновник объяснил, какая ситуация сейчас с блокированием границы, пишет 24 Канал.
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Как Украина пытается остановить забастовку польских перевозчиков
На этой неделе надеемся иметь переговоры в трехстороннем формате Украина – Польша – Европейская комиссия, чтобы найти решение для этой проблемы. Потому что на самом деле нужно понимать, что протестующие создают проблемы также для польских водителей, которые и застряли, и страдают от того, что не могут работать на тех рынках, на которых работали,
– заявил Тарас Качка.
Издание Reuters со ссылкой на должностное лицо отметило, что блокирование границы польской стороной может повлиять на энергетическую безопасность Украины в условиях постоянных атак со стороны России.
По словам Тараса Качки, больше всего пострадал сжиженный природный газ, меньше – бензин и дизельное топливо. Кроме того, пострадал важный импорт из стран Балтии, а не только импорт из Польши.
Торговый представитель Украины заверил, что на самом деле говорится о "предкризисной ситуации".
Кратко о блокировании границы польскими перевозчиками
- 6 ноября польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская и Дорохуск – Ягодин. Забастовку планируют продолжать до 3 января 2024 года.
- Они требуют, чтобы вернули разрешения для украинских перевозчиков, усилили для иностранцев правила перевозок по Европейской конференции министров транспорта, запретили регистрировать компании в Польше, если ее финансовая деятельность происходит не на территории ЕС, создали отдельную очередь для автомобилей на номерах стран ЕС, а также отдельную очередь на всех границах для пустых фур и получили доступ к украинской системе "Путь".
- Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины назвала причиной забастовок излишнюю конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
- 13 ноября некоторые перевозчики уже встречались с представителями украинского и польского правительств. Однако переговоры не разрешили ситуацию и забастовка продолжилась.
- 19 ноября в Госпогранслужбе сообщили, что на границе в очередях стоит уже около 3 тысяч машин. Ведь польская сторона пропускает только несколько грузовиков в час в обоих направлениях.