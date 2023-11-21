Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка сказав в ефірі телемарафону, що Київ сподівається провести перемовини на цьому тижні. Також посадовець пояснив, яка наразі ситуація з блокуванням кордону, пише 24 Канал.
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Як Україна намагається зупинити страйк польських перевізників
Цього тижня сподіваємося мати переговори у тристоронньому форматі Україна – Польща – Європейська комісія, для того, щоб знайти рішення для цієї проблеми. Тому що насправді треба розуміти, що протестувальники створюють проблеми також для польських водіїв, які й застрягли, й страждають від того, що не можуть працювати на тих ринках, на яких працювали,
– заявив Тарас Качка.
Видання Reuters з посиланням на посадовця зазначило, що блокування кордону польською стороною може вплинути на енергетичну безпеку України в умовах постійних атак з боку Росії.
За словами Тараса Качки, найбільше постраждав скраплений природний газ, менше – бензин і дизельне паливо. Окрім того, постраждав також важливий імпорт з країн Балтії, а не лише імпорт з Польщі.
Торговий представник України запевнив, що насправді мовиться про "передкризову ситуацію".
Коротко про блокування кордону польськими перевізниками
- 6 листопада польські перевізники заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: Корчова – Краковець, Гребенне – Рава-Руська та Дорохуськ – Ягодин. Страйк планують продовжувати до 3 січня 2024 року.
- Вони вимагають, щоб повернули дозволи для українських перевізників, посилили для іноземців правила перевезень за Європейською конференцією міністрів транспорту, заборонили реєструвати компанії в Польщі, якщо її фінансова діяльність відбувається не на території ЄС, створили окрему чергу для автомобілів на номерах країн ЄС, а також окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур та отримали доступ до української системи "Шлях".
- Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України назвала причиною страйків надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
- 13 листопада деякі перевізники вже зустрічались з представниками українського та польського урядів. Однак перемовини не вирішили ситуацію і страйк продовжився.
- 19 листопада у Держприкордонслужбі повідомили, що на кордоні в чергах стоїть вже майже 3 тисячі машин. Адже польська сторона пропускає тільки декілька вантажівок на годину в обох напрямках.