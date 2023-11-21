Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка сказав в ефірі телемарафону, що Київ сподівається провести перемовини на цьому тижні. Також посадовець пояснив, яка наразі ситуація з блокуванням кордону, пише 24 Канал.

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Як Україна намагається зупинити страйк польських перевізників

Цього тижня сподіваємося мати переговори у тристоронньому форматі Україна – Польща – Європейська комісія, для того, щоб знайти рішення для цієї проблеми. Тому що насправді треба розуміти, що протестувальники створюють проблеми також для польських водіїв, які й застрягли, й страждають від того, що не можуть працювати на тих ринках, на яких працювали,

– заявив Тарас Качка.

Видання Reuters з посиланням на посадовця зазначило, що блокування кордону польською стороною може вплинути на енергетичну безпеку України в умовах постійних атак з боку Росії.

За словами Тараса Качки, найбільше постраждав скраплений природний газ, менше – бензин і дизельне паливо. Окрім того, постраждав також важливий імпорт з країн Балтії, а не лише імпорт з Польщі.

Торговий представник України запевнив, що насправді мовиться про "передкризову ситуацію".

Коротко про блокування кордону польськими перевізниками