В воскресенье, 19 марта, Служба охраны границы соседнего государства проинформировала о том, что из Беларуси в Польшу в течение суток пытались попасть 90 нелегальных мигрантов. Известно, что они родом из Азии и Африки.
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Из каких именно стран были мигранты
Заметим, что значительная часть из всего количества людей, желающих пересечь границу, имела паспорта Афганистана, Сирии и Ирака. Собственно, самую большую группу, в которой находился 31 человек, остановили в районе Беловежи.
Также пограничники задержали четырех граждан Украины за перевозку мигрантов, которым все же удалось незаметно пересечь границу Европейского Союза. Их остановили в районе населенных пунктов Мельник и Черемуха, как пишут СМИ.
Польша строит военную базу на границе с Россией
- Польша заявила о строительство военной базы в городе Олецком, расположенное вблизи границы с Россией – то есть вблизи Калининграда. В Варшаве убеждены, что это не только будет способствовать укреплению безопасности региона, но и даст экономический импульс.
- Кроме того, посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в Польше не исключают возможности войны с Россией Однако готовы пойти на этот шаг только в крайнем случае.