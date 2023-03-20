У неділю, 19 березня, Служба охорону кордону сусідньої держави проінформувала про те, що з Білорусі до Польщі протягом доби намагалися потрапити аж 90 нелегальних мігрантів. Відомо, що вони родом з Азії та Африки.
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З яких саме країн були мігранти
Зауважимо, що значна частина зі всієї кількості людей, що хотіли перетнути кордон, мала паспорти Афганістану, Сирії та Іраку. Власне, найбільшу групу, у якій була 31 особа, зупинили в районі Біловежі.
Також прикордонники затримали чотирьох громадян України за перевезення мігрантів, яким все ж вдалося непомітно перетнути кордон Європейського Союзу. Їх зупинили у районі населених пунктів Мельник та Черемха, як пишуть ЗМІ.
Польща будує військову базу на кордоні з Росією
- Польща заявила про зведення військової бази в місті Олецькому, яке розташоване поблизу кордону з Росією – себто поблизу Калінінграда. У Варшаві переконані, що це не лише сприятиме зміцненню безпеки регіону, а й – дасть економічний імпульс.
- Окрім того, посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцишевський заявив, що у Польщі не виключають можливості війни з Росією. Однак готові піти на цей крок лише в крайньому разі.