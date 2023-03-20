У неділю, 19 березня, Служба охорону кордону сусідньої держави проінформувала про те, що з Білорусі до Польщі протягом доби намагалися потрапити аж 90 нелегальних мігрантів. Відомо, що вони родом з Азії та Африки.

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З яких саме країн були мігранти

Зауважимо, що значна частина зі всієї кількості людей, що хотіли перетнути кордон, мала паспорти Афганістану, Сирії та Іраку. Власне, найбільшу групу, у якій була 31 особа, зупинили в районі Біловежі.

Також прикордонники затримали чотирьох громадян України за перевезення мігрантів, яким все ж вдалося непомітно перетнути кордон Європейського Союзу. Їх зупинили у районі населених пунктів Мельник та Черемха, як пишуть ЗМІ.

Зверніть увагу! Як відомо, з літа 2020 року режим Лукашенка організував міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю туди громадян з Африки та Близького Сходу. Ймовірно, це така собі "помста" за санкції проти режиму білоруського диктатора, що організували країни ЄС.

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