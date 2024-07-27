Польский Сейм проголосовал за то, чтобы позволить силам безопасности безнаказанно использовать летальное оружие в ответ на активные угрозы. В частности, говорится и об использовании на границе с Беларусью.

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Польша обвиняет Минск

Совет Европы и другие правозащитные организации и активисты обеспокоены, что полиция, пограничники и солдаты теперь смогут действовать – или даже убивать – безнаказанно.

В то же время этот законопроект еще требует подписи президента. Его представили после того, как польский солдат получил смертельное ножевое ранение на белорусской границе.

Польша обвинила Минск в перенаправлении тысяч мигрантов к белорусско-польской границе.

Новое законодательство "исключает уголовную ответственность за применение оружия или прямой силы в нарушение правил" силами безопасности, если существовала угроза безопасности лица или страны.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти считает, что законопроект может "способствовать отсутствию подотчетности и свидетельствовать о недостаточной приверженности обязательствам в области прав человека".

По его словам, этот законопроект может создать правовые и политические рамки, которые будут препятствовать государственным агентам, развернутым на приграничных территориях или в других ситуациях в пределах их компетенции, действовать с соблюдением правил пропорциональности в применении силы и огнестрельного оружия.

Польский юрист и активистка Анна Мачинская заявила, что "вопрос национальной безопасности не может быть карт-бланшем для действий, нарушающих права человека".

Ранее в этом месяце Польша заявила, что усилит свое военное присутствие и оборонительные укрепления вдоль белорусской границы. Там объяснили это постоянными провокациями.