Польський Сейм проголосував за те, щоб дозволити силам безпеки безкарно використовувати летальну зброю у відповідь на активні загрози. Зокрема, мовиться і про використання на кордоні з Білоруссю.

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Польща звинувачує Мінськ

Рада Європи та інші правозахисні організації та активісти занепокоєні, що поліція, прикордонники і солдати тепер зможуть діяти – або навіть вбивати – безкарно.

Водночас цей законопроєкт ще потребує підпису президента. Його представили після того, як польський солдат отримав смертельне ножове поранення на білоруському кордоні.

Польща звинуватила Мінськ в перенаправленні тисяч мігрантів до білорусько-польського кордону.

Нове законодавство "виключає кримінальну відповідальність за застосування зброї або прямої сили в порушення правил" силами безпеки, якщо існувала загроза безпеці особи або країни.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті вважає, що законопроєкт може "сприяти відсутності підзвітності і свідчити про недостатню прихильність до зобов'язань у сфері прав людини".

За його словами, цей законопроєкт може створити правові та політичні рамки, які перешкоджатимуть державним агентам, розгорнутим на прикордонних територіях або в інших ситуаціях в межах їхньої компетенції, діяти з дотриманням правил пропорційності у застосуванні сили і вогнепальної зброї.

Польська юристка і активістка Ганна Мачинська заявила, що "питання національної безпеки не може бути карт-бланшем для дій, які порушують права людини".

Раніше цього місяця Польща заявила, що посилить свою військову присутність і оборонні укріплення вздовж білоруського кордону. Там пояснили це постійними провокаціями.