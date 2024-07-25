Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також зауважив, що наразі Україна страждає від "нестачі зброї, втоми від війни та скорочення військового персоналу".

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У країнах ЄС є сотні тисяч потенційних новобранців для ЗСУ

Радослав Сікорський вважає, що Україна потребує допомоги Європи, зокрема, і у питаннях збільшення чисельності армії.

"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину, і Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби", – сказав він.

Глава польського МЗС заявив, що "дискусія щодо екстрадиції в Україну осіб, які ухиляються від виконання службових обов'язків", ведеться на рівні Європейського Союзу.

Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини,

– сказав Сікорський.