Операція спрямована на захист повітряного простору від незаконних вторгнень, особливо з використанням дронів та інших безпілотних літальних апаратів. Оперативне командування Збройних Сил Польщі відповідатиме за координацію операції, яка охоплює східні та північно-східні кордони країни.

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Що відомо про підсилення ППО Польщі

З 1 серпня 2024 року Польща розпочинає нову операцію під кодовою назвою Wschodnia zorza, яка є частиною заходів з посилення системи протиповітряної оборони країни. Ця операція є відповіддю на агресію Росії проти України, що значно збільшила ризик порушення повітряного простору Польщі.

Основна мета операції Wschodnia zorza – захист польського повітряного простору від об'єктів, які незаконно порушують її кордони. Особливу увагу буде приділено об'єктам, що літають на малих і дуже низьких висотах, що характерно для дронів та інших безпілотних літальних апаратів.

Операція охоплює східні та північно-східні кордони Польщі, де ризик порушень найвищий. Оперативне командування Збройних Сил Польщі відповідатиме за координацію операції, яку здійснюватимуть підпорядковані підрозділи, зокрема Центр повітряних операцій – Командування авіаційної частини. Завдяки цьому вдасться ефективно управляти ресурсами та швидко реагувати на можливі загрози.

Які завдання виконуватиме Wschodnia zorza

Wschodnia zorza включатиме ряд завдань, таких як:

постійний моніторинг повітряного простору;

реагування на виявлені порушення та їх нейтралізація;

співпраця з союзниками та сусідніми країнами для забезпечення ефективного обміну інформацією та координації оборонної діяльності;

регулярні тренування та навчання військовослужбовців для забезпечення найвищого рівня оперативної готовності.

У Оперативному командуванні зауважили, що ця операція не лише відповідає на поточні виклики, але й є інвестицією в довгострокову безпеку Польщі. Посилення системи протиповітряної оборони важливе для захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

Завдяки передовим технологіям, ефективним процедурам та міжнародній співпраці Польща зможе ефективно захистити свій повітряний простір та забезпечити безпеку своїх громадян.