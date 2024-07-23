Про це за підсумками засідання Ради ЄС заявив очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Заяву міністра опублікували на сторінці МЗС Польщі у соцмережі Х (раніше твітер).

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Сікорський про дозвіл для ЗСУ бити по аеродромах Росії

Сікорський нагадав, що міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зібралися після того, як Росія завдала варварського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Як зазначив очільник польського МЗС, у зв'язку з цим він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти подібним атакам росіян у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах.

Я вважаю, що це, безумовно, буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень – це не ескалація,

– наголосив глава МЗС Польщі.