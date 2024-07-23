Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Заявление министра опубликовали на странице МИД Польши в соцсети Х (ранее твитер).

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Сикорский о разрешении для ВСУ бить по аэродромам России

Сикорский напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались после того, как Россия нанесла варварский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как отметил глава польского МИД, в связи с этим он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. Это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.

Я считаю, что это, безусловно, будет самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц – это не эскалация,

– подчеркнул глава МИД Польши.