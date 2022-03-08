Об инициативе польских спасателей сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины. Уже открыли специальные счета, на которые можно посылать благотворительные средства.
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Средства направят семьям, потерявшим кормильца
Каждый желающий может помочь тем семьям украинских сотрудников ГСЧС, которые потеряли в результате войны кормильца. В Украине поблагодарили соседей и друзей за благородное дело. Ведь речь идет о поддержке тех героев, которые отдали свою жизнь спасая других.
Реквизиты созданного счета:
Получатель: ГСЧС Украины/State Emergency Service of Ukraine
IBAN: UA96322313000002530500000297
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