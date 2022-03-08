Про ініціативу польських рятувальників повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України. Вже відкрили спеціальні рахунки, на які можна надсилати благодійні кошти.

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Кошти спрямують сім'ям, які втратили годувальника

Кожен охочий може допомогти тим сім'ям українських працівників ДСНС, які втратили через війну годувальника. В Україні подякували сусідам та друзям за благородну справу. Адже мовиться про підтримку тих героїв, які віддали своє життя, рятуючи інших.

Реквізити створеного рахунку:

Отримувач: ДСНС України / State Emergency Service of Ukraine

IBAN: UA963223130000025305000000297

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